İhlas Haber Ajansı

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Dik yamaçta mahsur kalan çocukları polisler kurtardı

Niğde’de dik yamaçta mahsur kalan çocuklar polisler tarafından kurtarıldı.

Niğde'de dik yamaçta mahsur kalan çocuklar polisler tarafından kurtarıldı.


Yukarı Kayabaşı Mahallesi Millet Bahçesi inşaat alanı yakınında oynayan çocuklar dik yamaçta mahsur kaldı. Aşağı dik olan yamaçta mahsur kalan 3 çocuktan birisi çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar yardım edemeyince durum ekiplere bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yamaca inerek çocukları kurtardı.


Birbirine sarılarak ağlayan çocuklara polisler şefkat göstererek evlerine bıraktı.

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