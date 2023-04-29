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Dinlenme tesisine girmek isterken bariyerlere girdi

Niğde’de bir otomobilin dinlenme tesisine girmek isterken bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Niğde'de bir otomobilin dinlenme tesisine girmek isterken bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Niğde-Adana Otoyolu'nda meydana gelen kazada, M.Ö.'nün kullandığı 33 DTY 11 plakalı otomobil, Başmakçı mevkiindeki dinlenme tesisinin girişinde hızdan dolayı bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobilin bariyerlere çarpma anı da tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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