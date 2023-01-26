İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diş Hekimliği Fakültesi hasta kabulüne başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hastanesi hasta kabulüne başladı.


Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; hasta kabulüne başlayan Diş Hekimliği Fakültesinin ilk hastalarından biri oldu. Fakültede muayene olan ve muayenenin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; oldukça modern ve gelişmiş cihazlarla desteklenen Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin önemli bir akademik kadroya sahip olduğunun altını çizdi. Rektör Uslu ayrıca hastanenin 10 ünite ve 3 poliklinik ile 3. basamak hizmet vermeye başladığını ve ilerleyen zamanlarda ise tam kapasite ile hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.