İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Türkistan için yürüdüler

Niğde El Ele Derneği ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı politikaları protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Niğde El Ele Derneği ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikaları protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.


Protesto için İmam Hatip Meydanı'nda toplanan grup, Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü.


Yürüyüş sonrası konuşma yapan Niğde El Ele Derneği Başkanı Yusuf Güleç, "Zalim Çin unutmamalıdır ki zamanı geldiğinde hepimiz keferelere diz çöktürmesini de biliriz. Mazluma umut zalime korku vermek bizim genlerimizde var. O Çin Seddi'ni yaptıran bu güzel millet, her daim zulmün karşısında olacaktır" dedi.


Yürüyüşe, bazı siyasi parti il başkanları, belediye başkan adayları ve etkinliğe destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.