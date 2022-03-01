Dünya Niğdeliler Günü etkinlikleri gerçekleştirildi

Yoğun ilgiyle takip edilen etkinliklere, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Protokolü, davetliler ve çok sayıda Niğdeli katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, “Nahita adıyla çıktığı tarih sahnesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu kadim şehir, doğal güzellikleri, gastronomisi, tarihi dokusu ile kültürel mirasa katkılar sağlamış ve bugün de bu katkıyı sağlamaya aynı şekilde devam etmektedir. Birçok şehirde Niğdeli çok değerli bilim insanlarımızda bulunmakta ve göreve geldiğim günden beri bizzat şahsımı arayarak büyük destekler vermektedirler. Bizde onların desteğini yakından hissediyor üniversitemize katkılarını önemsiyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, Niğde Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk'ün başkanlığında yapılan “Geçmişten Günümüze Niğde Tarihi” adlı panel ile devam etti. Panelde konuşmacılar “Milattan Önceki Dönemlerde Niğde”, “Kemerhisar Tyana Antik Kenti Yeni Dönem Kazıları”, “Roma, Bizans Döneminde Niğde ve Kültürel İzleri”, “Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Hakimiyeti Döneminde Niğde” ve “Milli Mücadele Döneminde Niğde” başlıklı konuşmalarını yaptılar. Konuşmaların ortak teması, Niğde'nin tarih boyunca gözde bir yerleşim yeri olduğu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı oldu.

Program, “Nahita'dan Niğde'ye Kültür Kareleri Fotoğraf Yarışması” Ödül Töreni ile devam etti. Ayrıca protokol üyeleri tarafından “Nahita'dan Niğde'ye Kültür Kareleri Fotoğraf Yarışması”nda dereceye girmiş fotoğrafların yer aldığı serginin de açılışı yapıldı.

Büyük ilgi ile takip edilen “Dünya Niğdeliler Günü Etkinlikleri”, Üniversite Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mensupları tarafından gerçekleştirilen Niğde Türküleri adlı konser ile son buldu.