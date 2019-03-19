Dünya Şampiyonu Halterciye bir ödül de Vali'den

Amerika'da düzenlenen Halter Dünya Şampiyonasında birinci olan Niğdeli Sporcu Cansel Özkan, Niğde'yi gururlandırdı.

Niğde'ye dönen Şampiyon Cansel'i Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'de ödüllendirdi

Ziyarette Türk Milletine ve Niğde'ye bu gururu yaşattığı için Sporcuya teşekkür eden Vali Yılmaz Şimşek, “Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonasında koparma 79 kilo ile Dünya Birinciliğini elde ederek; Şanlı Bayrağımızı göndere çektiren Niğdeli Sporcumuz Cansel Özkan'ı ve ekibini canı gönülden kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ödül töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Boduroğlu, Aile Çalışma sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca ve Sporcunun Antrenörleri de katıldı.