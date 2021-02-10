Eğitim- Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan:

“Eğitim yöneticiliğinde lisansüstü eğitiminin yok sayılması kabul edilemez” diyen Orhan: “ Eğitim kurumu yöneticiliğinde edinilen bilgi birikim ve mevcut yöneticilerin görev başında edindikleri kurumsal tecrübenin hiçe sayılarak sadece sertifika programının eğitim yönetimine kalite getireceğini düşünmek sorunlu bir yaklaşımdır. Eğitim yönetimi alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora programlarının, bir sertifika programından çok daha kapsamlı ve nitelikli olduğuna kuşku yoktur. Hal böyleyken eğitim yöneticiliğinde lisansüstü eğitiminin yok sayılması kabul edilemez. Eğitim yöneticiliği puanlamasında sadece son 4 yıldaki başarı ve ödüllerin esas alınması, takdir-teşekkür belgelerinin dışlanması hem kazanılmış hakkın ihlali hem de meslekî kariyer yolculuğunda kişinin yeterlilik, başarı ve liyakatinin inkarıdır. Yöneticilik özel şartlarında belirli okul yöneticiliklerinin belirli öğretmenlik alanlarına tahsisi niteliğindeki yeni düzenleme , genel bilgi/kültür dersleri öğretmenlerini kendi aralarında ayrıştıracak ve kurum içi çalışma barışını bozacaktır. Değerlendirme formlarında, sübjektif nitelikte, kurum içi çatışmaya sebep olacak, eşit, adil ve objektif bir biçimde adayların erişimine açık olmayan, adayın kendi iradesi haricinde tecelli edebilen faaliyetlerin puanlamaya tabi tutulması adil olmayan sonuçlar üretecektir. Yönetmelikte çeşitli hak kayıpları olduğu çok net bir şekilde görülüyor. Hak kayıplarına sebep olan tüm hükümleri “yargıya” taşıyacağız” ifadelerini kullandı