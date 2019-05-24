Eğitim-Bir-Sen Niğde'de yetkili sendika unvanına devam ediyor

Niğde'de 3 bin üyeyle yetkiyi sendika unvanını elinde tutan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Hasan Orhan; "Çeyrek asırlık yolculuğumuz hep büyüyerek gerçekleşti. Şimdi üyemiz Niğde'de 3 binleri aştı. Eğitim çalışanlarımızın teveccühünü kazanmış bir teşkilatız. Bunda en büyük etken bizim üyelerimize karşı şeffaf, hesap verebilir olabilmemiz ve kolay ulaşılabilirliğimizdir. Üyelerimizin ne zaman bir sıkıntısı olsa anında yanlarında yer aldık ve birlikte çözüm aradık. Milletimizle, milli manevi değerlerimizle hep barışık bir şekilde tüm görüşlere saygılı, kimseyi ötelemeyen aksine kucaklayan bir yönetim politikası izledik. Bu sebeple zaten yaptığımız işi değerler sendikacılığı olarak adlandırıyoruz. Eğitim-Bir-Sen, sendikacılığı diğerlerine göre yapmak gibi bir aymazlığın içine düşmeyerek sendikacılığı bugüne kadar değerlerine göre yaptı ve bundan sonra da buna devam edeceğiz. Biz, Akif İnan'ın ‘Acılar umudu buldurur bize' dizesinde ifade ettiği gibi Türkiye'nin yaşadığı antidemokratik süreçlere ilişkin darlanmış, zorlanmış ama iddiasını kaybetmemiş bir kitle olarak ‘sorunları çözeriz' inancıyla yolumuza devam etmiş bir kitleyiz. 3 bin üye sayısını geçmemizde ter akıtan, emek veren tüm okul temsilcilerimize, delegelerimize, ilçe temsilciliklerimize ve şube yönetim kurulundaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.