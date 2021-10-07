Eğitim-Bir-Sen'den tepki

Sendika binasında basın açıklaması yapan Orhan, okullardaki yardımcı personel ihtiyacının kalıcı olarak giderilmesi gerektiğini belirterek, eğitim ve öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde devam ettirilebilmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. TYP kapsamında alınan personelin ihtiyacı karşılayamadığını vurgulayan Orhan; "Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitim öğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır" dedi.