İhlas Haber Ajansı

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Ekiplerin durdurduğu kamyonda 1 buçuk ton kaçak tütün bulundu

Niğde’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durdurulan bir kamyonda 1,5 ton kaçak tütün ve 5 milyon 50 bin dolu makaron ele geçirildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durdurulan bir kamyonda 1,5 ton kaçak tütün ve 5 milyon 50 bin dolu makaron ele geçirildi.



Niğde Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu. Ekipler tarafından


araçta yapılan aramada 5 milyon 50 bin dolu makaron ve 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.


Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, kamyon sürücüsü de gözaltına alındı.

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