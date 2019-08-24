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Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Niğde’de elektrik idaresi işçisi, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Niğde'de elektrik idaresi işçisi, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, elektrik idaresi işçisi Onur A. (28), Karaatlı beldesinde elektrik direğinde çalışırken akıma kapıldı. Durumu gören diğer işçi arkadaşı tarafından 112 Acil servis ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, işçi Onur A.'yı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Onur A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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