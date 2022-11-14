Elma Festivali'ne tam not

Niğde'de “2. Hasat Günleri” çerçevesinde düzenlenen Elma Festivali, vatandaşlardan tam not aldı. Ünlü sanatçılar Kıraç ve Derya Uluğ'un Niğdeli hayranlarıyla buluştuğu festivale davet edilen dünyaca ünlü şefler, kentte adeta gastronomi şöleni yaşattı.

Alanı tıklım tıklım dolduran vatandaşlara ücretsiz elma dağıtılırken, Jandarmanın helikopterle sergilediği ‘Üzüm salkımı' gösterisi ve Mehteran Birliğinin söylediği marşlar, festivale renk kattı. Festivalin Gala Gecesine katılan 1971 yılı elma güzeli Zeynep Nur Çiçek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür ederek yıllar sonra yeniden festival düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti anlattı.

Renkli festival

Niğde Belediyesi'nin öncülüğünden bu yıl 2'si düzenlenen Hasat Günleri, 12-13 Kasım tarihleri arasında ‘Elma' temasıyla gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan ve içerek bakımından da vatandaşlardan tam not alan Elma Festivali, Derbent Kavşağı'ndan protokol üyeleri ve vatandaşların kortej yürüyüşü ile başladı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Bando Takımı eşliğinde Niğde Valiliği Fuar Alanına kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Sırada gastronomi festivali var

2. Hasat Günleri Elma Festivalinin töreninin açılışında, davetlilere hitaben bir konuşma yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, geçtiğimiz yıl Hasat Günleri çerçevesinde ‘patates' temalı bir festival düzenlediklerini anımsatarak, festivalimizin bu yıl ki teması ‘Elma' oldu. Elma Niğde için önemli bir ürün. Yakın tarihte gastronomi için festivaller gerçekleştireceğiz. Sadece Niğde'mizin ürünlerini değil, tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürel yapısını da tüm dünyaya tanıtacağız. Niğde'mizi ve tüm güzelliklerini önce çocuklarımıza, sonra ülkemize ve dünyaya tanıtacağız” diye konuştu.

Niğde festivaller kenti olacak

Elma festivalinin daha önce 5 kez yapıldığını, 1980'li yıllara kadar festivalin düzenlendiğini öğrendiklerini aktaran Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Biz bundan sonra ilimizde farklı festivaller de düzenleyeceğiz. Niğde'mizi her alanda tanıtmak istiyoruz, Niğde'yi festivaller kenti yapmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinden teşekkür

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AK Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin de açılış töreninde yaptıkları konuşmalarda, festivalin önemine değinerek, emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiler.

Vali Koç; “Elma Niğde için önemli bir ürün

Vali Mustafa Koç ise elmanın Niğde için önemli bir ürün olduğuna işaret ederek, Türkiye'de ağaç bakımından ilk sırada yer alan yaklaşık 600 bin ton üretimle ikinci sırada olan elmanın, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hak ettiği seviyeye ulaşması için düzenlenen festivalin önemine vurgu yaptı.

Üzüm salkımı büyük alkış aldı

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı tarafından helikopterle sunulan ‘üzüm salkımı' gösterisi, katılımcılardan bol bol alkış aldı. Jandarma Komutanlığı Mehteran Birliği ise söylediği Marşlarla renklenen festival alanında, halk oyunları ekiplerinin gösterileri de beğeni topladı.

Dünyaca ünlü şefler Niğde'de

Dünyaca ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleştirilen Elma Festivalinde düzenlenen yarışmalar ve etkinlikler, festivali adeta gastronomi şölenine dönüştürdü. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve öğretim görevlilerinin sunumuyla elma kullanılarak hazırlanan yiyeceklerin bulunduğu stant da katılımcıların ilgisini çekti.

Kıraç hayranları alana sığmadı

Fuar alanı akşam saatlerinde ise ünlü sanatçı Kıraç'ın verdiği konserde doldu taştı. Kıraç hayranları sanatçılın seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle eğlencenin doruğuna çıkarken, konser alanına eşi Duygu Özdemir ile birlikte gelen Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Pendik'inin acısını çıkaracağız

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konsere katılan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, bundan sonra festivaller düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, “Kışın kardan adam festivali, tiyatro günleri, sineme günler düzenleyeceğiz. Pandemi sürecinde kaybettiğimiz 2 yılı geri alacağız” dedi.

Niğde dönüşüyor ve güzelleşiyor

Niğde elması için coğrafi işaret alınması için girişimde bulunulduğunu belirten Başkan Özdemir, “Niğde'nin tarım ürünlerini hep birlikte tanıtacağız. Niğde, dönüşüyor ve gelişiyor. Sadece inşaat olarak değil, kültürel olarak da Niğde gelişiyor” diye konuştu.

Gala yemeği

2 gün süren Elma Festivalinin birinci gününde ayrıca Festivalin Gala Yemeği verildi. Ramada Otel'de Niğde Belediyesinin ev sahipliğinde verilen Gala Yemeğine protokol üyeleri işleriyle birlikte katılırken, gecenin sürprizi, 1971 yılında Elma Güzeli seçilen 65 yaşındaki Zeynep Nur Çiçek'ten geldi. Zeynep Nur Çiçek, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, elma festivalin yeniden düzenleniyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Elma güzelinden teşekkür

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise günün anısına 1971 yılı elma güzeli Zeynep Nur Çelik'e hediye takdim etti ve farklı şekilde festivaller düzenlemeye devam edeceklerinin müjdesini verdi.

Gala yemeğinde, katılımcılara dünyaca ünlü gastronomi şefleri ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin hazırladığı Niğde yöresine ait yiyecek ve sunuldu.

Derya Uluğ konseri yarıda kesti

Niğde Elma Festivalinin 2. Günü olan, 13 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın olması nedeniyle, sanatçı Derya Uluğ, festival çerçevesinde verdiği konseri yarıda kesti.

Başkan Özdemir'den kınama

Öte yandan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı. Başkan Özdemir, “Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim” ifadesine yer verdi.