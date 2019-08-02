Emniyetten sahte para uyarısı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla " Dolandırıcıların Ekmeğine Yağ Sürmeyelim " sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Hayvan Pazarı'nda ve esnaflara broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Niğde Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada : “Güvenlik hizmeti, gelişmiş toplumların vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu hizmet kamu düzeninin tesisi, korunması ve toplumun huzur içinde varlığını sürdürebilmesi için son derece önemlidir. Bu bağlamda yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle dolandırıcıların hedefinde olan kurban satış yerleri başta olmak üzere gıda ve giyim pazarlarında, vatandaşlarımızın ve esnafın sahte parayla alışveriş yapmak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak üzere görevlilerimizce Türk Lirası Tanıtım Rehberi dağıtılmıştır. Diğer taraftan Kurban Bayram'ı arifesi ve süresince resmi ve sivil ekiplerimiz bu bölgelerde görevlendirilerek gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır. Vatandaşlarımızın şüpheli durumlara karşı uyanık imaları ve kolluk kuvvetlerine müracaat etmeleri yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçecektir” ifadeleri yer aldı.