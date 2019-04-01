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Emrah Özdemir kimdir?

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında AK Parti Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir, Niğde Belediye Başkanı seçildi.


Emrah Özdemir kimdir?


1980 yılında Niğde'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladı. 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aile şirketinde yönetim kurulu başkanıdır. 2006 - 2011 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.


2011 yılında AK Parti Niğde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. Seçim İşleri Başkanlığı yaptı. 2013'te Niğde İl Başkanlığı görevine atandı. Bu görevi 2017 yılına kadar devam ettirdi.


İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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