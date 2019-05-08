Engelli kursiyerler Ebru sanatı yaparak vakit geçiriyor

Kursiyerler Ebru Sanatını Seramik üzerine uyguluyorlar.

Kursta kursiyerler Ebru Sanatını kağıt üzerine işleme yaptıktan sonra seramik üzerine uyguladılar. Bu aşama sonrası ise yine Ebru Sanatını kumaş üzerine işleyecek. Kurstaki amacın el terapisini geliştirmek ve ruhen temizlenmek olduğunu ifade eden Niğde Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Meral Bıyık, açıklamasında şunları söyledi:

‘‘İçişleri Bakanlığı destekli 'Sudaki damların huzuru' isimli proje 8 aylık projemiz. Ağustos ayı içerisinde sona erecek. Ebru sanatı olarak eğitime başladık. Ebru sanatına kağıt, seramik ve kumaş üzerine ebru sanatı uyguladık. 20 Kursiyerimizle başladık kursumuza. Ebru sanatı geçmişten günümüze psikolojik tedavi etme amaçlı kullanılıyor. Ruhen dinlendiriyor. Buradaki amacımız el terapisini ilerletmek, beynimizdeki sıkıntıları yok etmek, kendimizi sanata vermek ve özgüvenimizi kazanmak için bu sanat var. Renklerin o anki çalışma yapan arkadaşımızın ruhen hangi ruh durumundaysa o renkleri kullanır'' dedi.

Kursiyer Duygu Güneş ise, ‘‘Ebru sanatı gayet güzel zevkli geçiyor. İnsanı dinlendiriyor yaparken keyif alıyorum benim için değişik bir deneyim olduğunu söyleyebilirim'' dedi.

Toplamda 8 ay sürecek olan kurs sonunda piknik programıyla sona erecek.