Engelliler Haftası dolu dolu geçiyor

Niğde'de Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Sevgi Evleri'nde gerçekleşen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, sevgi evlerinde kalan çocuklar, Altunhisar Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Niğde Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile aileleri katıldı.

Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Şimşek, engelliler tarafından hazırlanan el işi sergisini açtı.

Açılışın ardından yapılan etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, bir ülkenin engellilere verdiği değerin o ülkenin kalkınmışlık seviyesini gösterdiğini söyledi.

Türkiye Nüfusunun yüzde 12'sinin engelli vatandaşların oluşturduğunu belirten Koca: “

Türkiye nüfusumuzun yüzde 12 civarında engelli vatandaşımızdan meydana gelmektedir. Engellilik doğuştan olabildiği gibi sonradan da kazanılmış bir olgudur. Bu yüzden bir ülkenin engellilere vermiş olduğu değer onun kalkınmışlık seviyesini göstermektedir. Memnuniyetle görmekteyiz ki son yıllarda hükümetimiz engelli kardeşlerimizin yaşam standardını yükseltmek için son derece önemli çalışmalar yapmaktadır. Niğde'de toplam 3 bin tane engelli kardeşlerimizin evde bakım hizmetlerini yapmaktayız. Bunun yanında kurumlarımızda 500 tane engelli kardeşimizi istihdam etmekteyiz. 3 bin 500 tane engelli kartı sayesinde vatandaşlarımız çeşitli haklardan faydalanmaktadır. Sadece kurumlarımızda çalışan engelli kardeşlerimizin barınmaları değil bunların sosyal hayata uyumlarını sağlamak amacıyla çeşitli sosyal kültürel faaliyetler yapmaktayız” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi.