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Eski damadı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

Niğde’de, eski damadı tarafından bıçakla ağır yaralanan Ahmet Yılmaz, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Niğde'de, eski damadı tarafından bıçakla ağır yaralanan Ahmet Yılmaz, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


30 Temmuz tarihinde Şahsüleyman Mahallesi Cabbar Sokak'taki bir apartmanda Burak Kahraman, eski eşi Süheyla Yılmaz'ı (28) bıçaklayarak öldürmüş, eski kayın validesi Meral Yılmaz ve kayın babası Ahmet Yılmaz'ı ise ağır yaralamıştı.


Yoğun bakımda olan Ahmet Yılmaz, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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