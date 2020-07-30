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Eski eşini öldüren katil zanlısı koca yakalandı

Niğde’de eski eşini bıçaklayarak öldürüp, eski kayınvalidesi ve kayınbabasını da ağır yaralayarak, 5 yaşındaki kızı ile kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Niğde'de eski eşini bıçaklayarak öldürüp, eski kayınvalidesi ve kayınbabasını da ağır yaralayarak, 5 yaşındaki kızı ile kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.


Dün gece meydana gelen olayda Burak K., eski eşi Süheyla Yılmaz'ı (28) bıçaklayarak öldürdükten sonra eski kayınvalidesi Meral Yılmaz ve kayınbabası Ahmet Yılmaz'ı ağır yaraladıktan sonra küçük kızını alarak kayıplara karışmıştı.


Olay sonrasında geniş çapta operasyon yapan polis, katil kocayı Yeşilburç köyü yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.


Katil kocanın 5 yaşındaki kızını ise öldürdüğü eski eşinin kardeşine bıraktığı öğrenildi.

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