İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski kız arkadaşını av tüfeğiyle vurdu, kadın ağır yaralandı

Niğde’de eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.

Niğde'de eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Fertek Mahallesinde meydana gelen olayda G.Y. eski kız arkadaşı A.Y'i (37)'yi otomobilinden inerken av tüfeği ile vurdu.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Y isimli kadın ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. G.Y ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.