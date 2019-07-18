Evinde hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Niğde'de evinin bahçesinde hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alınırken, 110 kök hint keneviri ise imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Merkez Edikli Kasabasında F.A. isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği yönündeki ihbarı değerlendirerek adrese operasyon yaptı. Ekipler çalışmalar sonucunda F.A.'nın evinin eklentisinde boyları 2 metre ile ile 2 buçuk metre arasında değişen 110 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkileri jandarma tarafından tek tek sökülüp yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınan F.A.'nın işlemleri devam ediyor.