İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinde hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Niğde’de evinin bahçesinde hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alınırken, 110 kök hint keneviri ise imha edildi.

Niğde'de evinin bahçesinde hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alınırken, 110 kök hint keneviri ise imha edildi.


Edinilen bilgiye göre, Niğde il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Merkez Edikli Kasabasında F.A. isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği yönündeki ihbarı değerlendirerek adrese operasyon yaptı. Ekipler çalışmalar sonucunda F.A.'nın evinin eklentisinde boyları 2 metre ile ile 2 buçuk metre arasında değişen 110 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkileri jandarma tarafından tek tek sökülüp yakılarak imha edildi.


Gözaltına alınan F.A.'nın işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.