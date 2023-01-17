İhlas Haber Ajansı

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Evlerden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Niğde’de 13 ayrı evden hırsızlık yapan 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde'de 13 ayrı evden hırsızlık yapan 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.


Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri evlerden meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileriyle çalışma yaptı. 13 ayrı eve girdikleri belirlenen 4 kişiyi, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Yapılan aramalarda ele geçen ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.

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