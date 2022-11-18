Evlerinden getirdikleri malzemelerle başladılar, Türkiye geneline açılmak istiyorlar

Niğde'de bir araya gelerek Yeşilburç Dene Kadın Kooperatifini kuran kadınların hedefi Türkiye geneline açılmak.

İlk olarak evlerinden getirdikleri un ve şekerden ürettikleri yöresel ürünlerle işe başlayan kadınlar, şimdi ise taleplere yetişemiyor. Merkeze bağlı Yeşilburç ilçesindeki kadınların bir araya gelerek kurup yöresel ürünler ürettikleri Yeşilburç Dene Kadın Kooperatifi Kooperatif Başkanı Güler Öztürk, "Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılışımızı yaptık. Ekşi mayalı ekmeğimizle başladık. Börek, kurabiye, baklava yapıyoruz. Kuru gıdalarımız var. Erişte, kuskus, makarna, yazlık-kışlık reçellerimiz var. Adımızı duyurmak adına da Elma Festivali'ne katıldık. Bu bizim için büyük bir şans oldu" dedi.

Öztürk, "Burada çalışan kadınlarımız ev hanımıydı. Evinde bu işleri yapıyordu. Amacımız birlik içinde daha fazla bir şeyler yapabilmek. Hem yöresel ürünlerimizi unutturmamak adına hem de aile ekonomisine katkı sağlamak adına kooperatifimizi kurduk. Köyümüz çok değerli bir mirasa sahip. Bizler bu mirası çalışkanlığımızla, emeğimizle üretime döküp; köyümüze, ilimize ve ülkemize üreten insanlar olarak faydalı olmak istiyoruz” diye konuştu.

Öztürk, hedeflerinin Türkiye geneline açılmak olduğunu da sözlerine ekledi.