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Fabrikadan tarım ilacı çalan 3 kişi yakalandı

Niğde’de bir ilaç fabrikasından 10 bin değerinde 86 adet tarım ilacı çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde'de bir ilaç fabrikasından 10 bin değerinde 86 adet tarım ilacı çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Bor Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan 10 bin değerinden 86 adet tarım ilacının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişiyi çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

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