Fedakar anne, hayatını, engelli ikizlerine adadı

Niğde'de yaşayan Zülfiye Göktaş, doğuştan serebral palsi hastası ikizleri Veysel ve Ömer Faruk Göktaş'a hayatını adadı.

Niğde'de yaşayan Ramazan ve Zülfiye Göktaş'ın 20 yaşındaki Veysel ve Ömer Faruk, prematüre doğum nedeniyle serebral palsi (SP) hastalığıyla dünyaya geldi. Çocuklarının rahatsızlığını 10 aylıkken öğrenen anne Göktaş, dünyası başında yıkılsa da ümitsizliğe hiç kapılmadı.

Çocuklarını günün 24 saati gözünün önünden ayırmayan ve zaman zaman biberonla besleyen anne Göktaş, evlatlarının gelişimi için elinden gelen çabayı da gösteriyor.

Zülfiye Göktaş'a göre Dünyada iki vazgeçilmez var, biri vatan, biri evlat. Göktaş hayatından kesitleri şu cümlelerle anlattı: ‘'43 yaşındayım. 4 çocuk annesiyim. Elhamdülillah Rabbime şükürler ediyorum. İkisi de engelli yatağa bağlı 20 yıldır bakıyorum. Eve kapatmadım çocuklarımı. Elimden geldiğince çocuklarıma gücüm yettiğince de bakacağım. 23 yaşındaydım doğduklarında yıkıldık ama zamanla çocuklarıma alıştım. Çoğu annenin sağlam çocuğunu bıraktığı bu devirde ben her daim çocuklarımı kucaklayacağım. Annelik bir tarafa bu bizim insanlık vazifemiz. Tavukların 12-13 civcivi oluyor ama büyütene kadar bırakmıyor. Bir anne evladını bırakamaz. Gece saat 12'ye kadar yanlarındayım''

Şiir kitabı çıkardı

İkizlerden Veysel, yazdığı şiirleri öğretmeninin de desteğiyle şiir kitabı çıkardı. Anne Göktaş, ‘‘Veysel hayal gücü yüksek. Kendince şiirler yazıyordu. Elleri tutmadığı için o söylüyor, biz yazıyoruz. 2 yıllık bir emekle öğretmeninin önderliğinde topladık ve kitap çıkardık. Küçük bişey ama onlar için büyük bir şey. Bir arabamız var. İçerisini çocuklarıma göre düzenledik. Birde tekerlekli sedye yaptık ve onları dışarıda gezdiriyoruz'' dedi.

Veysel ve Ömer Faruk'un tek istekleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile tanışmak olduğunu söyledi.