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FETÖ zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli 10 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8’i adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli 10 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.


Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Ekipleri FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Niğde Adliyesi mahrem imamı G.Y. ve İcra Müdür Yardımcısı A.E'nin de bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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