Geleneksel dev iftar sofraları kurulmaya devam ediyor

İnsan odaklı hizmet anlayışı ile her fırsatta hemşehrileri ile bir arada olmaya özen gösteren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir geleneksel iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Niğde Belediye Başkanlığı ilkini Efendibey Mahallesi Suat Baykal Caddesinde kurduğu geleneksel iftar sofrasının ikincisini İlhanlı Mahallesi 76. Sokakta kurdu. İftar sofrasına katılan hemşehrileri ile iftar öncesinde tek tek selamlaşarak Ramazan aylarını tebrik etti. Yoğun katılımla gerçekleşen Niğde Belediyesi Geleneksel İftar Sofraları 16 Mayıs Perşembe günü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs yerleşkesinde, 24 Mayıs Dere Mahallesinde, 31 Mayıs Cuma günü Kent Meydanında kurulmaya devam edecek.

İftar öncesi gelen misafirleri masaları tek tek gezerek selamlayan Başkan Özdemir; “Güzide şehrimiz Niğde'mizde manevi değerlerimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizin perçinlemek adına geleneksel iftar sofralarımızda hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını dolu dolu maneviyatına uygun bir şekilde yaşamasını temenni ediyor, yoğun katılımla sofralarımızı onurlandıran vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.