Genç girişimci Avrupa'da gördüğü çiftliği memleketinde uyguladı

Niğdeli genç girişimci Gökhan Tuğrul Avrupa'da gördüğü çiftliklerden etkilenerek memleketi Niğde'de benzer standartlarda çiftlik kurdu. 7,5 milyon liraya genomik damızlık düve ve süt çiftliği kuran genç girişimci, modern hayvancılık yapmaya başladı

Niğde'de yaşayan Gökhan Tuğrul, inşaat mühendisliği okumak için 2016 yılında Macaristan'a gitti. Eğitimi süresince ziyaret ettiği modern çiftliklerden etkilenen genç girişimci memleketinde benzer bir işletme kurmaya karar verdi. Ülkesine döndüğünde 1 milyon 200 bin lirası hibe olmak üzere 7,5 milyon liraya genomik damızlık düve ve süt çiftliği kuran Tuğrul, modern hayvancılık yapmaya başladı. 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 96 bin metrekare bir alan içine kurulu tesiste 198 genomik hayvan bulunuyor. Hayvanlara her an müdahale edebilecek sağlık ekibinin hazır bulunduğu çiftlikte günlük ortalama 3 bin 800 litre süt verimi sağlanıyor. Hayvanların yüz yıllık kütüklerinin bulunduğunu belirten Gökhan Tuğrul, çiftliğin Avrupa standartlarında olduğunu belirtti. Tuğrul; “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı Denetim programından mezun oldum. Mezun olmamla birlikte inşaat mühendisliği bölümünü tamamlamak istedim. Bunun için de Avrupa'ya gitme fırsatım oldu. Macaristan'a gittiğimde zaten çiftçi bir ailenin çocuğu olduğum için orada tarım ve hayvancılıkla alakalı araştırmalar yaptım dikkatimi çeken en önemli hususlardan bir tanesi hayvancılığın gen değerleri dikkat edilerek yapılıyor olmasıydı. Biraz daha sürdürülebilir, yüz yıllık hayvan kütüklerinin tutularak yapılan işletmeler olduğu için ülkeme döndüğüm zaman böyle bir çiftlik kurmak istedim" dedi. Kurduğu işletmenin 1 milyon 200 bin lirasını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma programlarından yararlanarak hibe alan Tuğrul 7.5 milyon TL'ye mal olan tesiste günlük yaklaşık 3 bin 800 litre süt verimi elde ediyor.

Genomik testleri yapılan hayvanın süt verimi, yağ oranı, süt protein oranını tahmin etmeye yaradığını söyleyen Tuğrul; "Genomik test hayvanlardan alınan kılın, kan ve dokunun laboratuvar ortamına gönderilerek DNA'sı elde edildikten sonra yani genomik test kiti kullanılarak yapılmasıdır. Bizde aynı şekilde hepsini test yaparak ülkemize kazandırdık. Genomik hayvan ataları, bilgileri, alacağımız süt verimi, yağ oranı, süt protein oranını bile tahmini olarak belirlenen yani sağlık özellikleri, alacağımız hayvanın damızlık özelliklerinin belli olması demek'' dedi.

Niğde'nin ilk, Türkiye´nin ise ikinci genomik işletmesi unvanına sahip tesiste yurt içi ve yurt dışı pazarında düve satışları birkaç yıl sonra yapılmaya başlayacak.