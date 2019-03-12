‘Gençlik Kitap Kafe' açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri kapsamında Alâeddin Keykubat Derneği tarafından açılan ‘Gençlik Kitap Kafe' millet kıraathanesi gibi hizmet verecek.

Dernek Başkanı Halil Çınarlı, "Bor İlçesinde açılan Gençlik Kitap Kafe'de Kitap Kahvemizde ‘Bir çay doldur, Bir Kitap seç ve hayatı sessize al' sloganı ile 2 binden fazla kitapla millet kıraathanesi modeli ile Bor'da öğrencilerimizin, halkımızın hizmetine sunuyoruz'' dedi. Çınarlı, ‘‘Kitap Kahvemizde öğrencilerimiz kitap okuyorlar, ücretsiz ikramlarımızı yapıyoruz. Biz de para geçmiyor. Ödünç kitap veriyoruz. Yazar öğrencilerimize kitap basıyoruz, serbest kürsüde Kitap değerlendirmeleri yapıyoruz. Burada en çok kitap okuyan, etkinliklere katılan öğrencilerimize gezi, sinema vb. etkinlikler ile ödüllendiriyoruz” diye konuştu.

Kitap kafenin açılışını Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Boduroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Özüdoğru, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Solak ile Gençlik Merkezi Müdürleri İlker Ötgünlü, şube müdürleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla hizmete açıldı.