Gençlik Spor Müdürlüğünde 24 personel için kura çekimi yapıldı

Müdürlük bünyesine Güvenlik Görevlisi engelli ve hükümlü Temizlik Görevlisi, Şoför, Isıtma ve sıhhi tesisatçı, Elektrikçi, Can Kurtaran branşlarında görev alacak 17 personel için kura çekimi noter huzurunda yapılırken, KPSS puanına göre de Gençlik Lideri ile birlikte toplam 24 kişi istihdam edilecek.

Niğde gençlik Spor İl Müdürü Faruk Boduroğlu ve İş Kur il Müdürlüğü görevlileri Noter yetkililerinin hazır olduğu kura çekiminde 14 kişi belirlendi

Engelli ve Hükümlü Temizlik Görevlisi olarak 6 kişilik kadroya 497 kişi , 5 kişilik Güvenlik Görevlisi kadrosuna 477 kişi, 2 kişilik Şoför kadrosuna 305 kişi, 1 kişilik sıhhi tesisatçı kadrosuna 24 kişi, 1 kişilik Elektrikçi kadrosuna 93 kişi, 2 kişilik can Kurtaran kadrosuna 25 kişi olmak üzere toplam 1397 kişi başvurdu.

Kura çekimi sonuçlarının Gençlik ve Spor il müdürlükleri üzerinden duyurulacağı bildirildi.