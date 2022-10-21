Gıda atıklarıyla boya üretip, modaya uyarlıyorlar

Niğde Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Erasmus gençlik projesi 'Wuste' çerçevesinde öğrenciler, ceviz, zencefil, pancar gibi gıda atıklarından boya üretiyor.

'Wuste' projesi çerçevesinde Niğde Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile İspanya ve İtalya'dan gelen konuk öğrenciler, gıda atıklarından boya üretti. Projede organik atıklar kompost gübreleme yöntemiyle doğayla buluşurken, atıklardan elde edilen organik boyalar da modayla buluştu. Proje Koordinatörü Uğur Demir, "Her proje bir sorundan ve ihtiyaçtan doğar ve bütün faaliyetler bu sorunların çözümüne yönelik olarak belirli bir zaman içinde planlı olarak çözümün paydaşları tarafından gerçekleştirilir. Bu çerçevede Erasmus+ projeleri birçok alanda olduğu gibi eğitim ve gençlik alanında da hayata

geçirilmektedir. Hepimizin bildiği üzere günümüzün en büyük sorunlarından biri ise küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği ve bunun yaşamımıza olan olumsuz etkileridir. Avrupa Birliği Komisyonu ve Türkiye'de bu soruna yönelik Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı 2020 yılında devreye sokmuştur ve belirlenen hedefler doğrultusunda ekonomik, endüstriyel ve sosyal alanda köklü değişiklikler ve çözüme yönelik dönüşüm planlanmaktadır" dedi.

Proje yürütücüsü Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Aynur Demirtaş ise, "İspanya'dan Uno ve İtalya'dan Cas'aupa olmak üzere iki gençlik merkezi ile bir Erasmus+ gençlik projesi olan Wuste projesini yürütmektedir. Projemizde üzerinde çalıştığımız ve çözüm sunmaya çalıştığımız alanlar ise geri ve ileri dönüşüm teknikleri ile atık yönetimi ve organik atıkların sürdürülebilir ekonomiye kazandırılmasıdır. Böylece organik atıklar kompost gübreleme yöntemiyle doğayla buluşurken, atıklardan organik boya üretimi ile kumaş boyama yöntemleriyle de modayla buluştu. Bu proje çerçevesinde gençlerimize akademik bir bakış açısı kazandırarak uygulamaya dönük örneklerle kendi yaşam tarzlarında atık yönetimi ve sürdürülebilir ekonomi alanında olumlu değişim gerçekleştirmesidir. Bu sayede gerek günlük yaşam tarzı olarak gerek kariyer gelişimi ve girişimcilik alanlarında gençlerin daha yenilikçi ve çözüme yönelik adımlar atmasını hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Niğdeli öğrenciler de projenin paydaşı diğer ülkelere giderek, yapılacak çalışmalara katılacak.