Gönülden Gönüle, Okuldan Okula Sanat Yorganı

Proje Koordinatörü Sibel Filikçi, Projede esas amacın öğrencilere Sanatla sevgi dilini anımsatmak olduğunu söyledi. Projede öğrenciler resim gibi yaptıkları çizimleri parça kumaş üzerine yaptılar daha sonra ise tek parça haline getirildi.

Filikçi, proje ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Okul öğrencileri 20 metre büyüklüğünde kumaş üzerine “Sevgi” temalı çalışma yaptı. Her bir kumaş parçası birleştirilerek yorgan haline getirilecek ve okulda sergilenecek. Diğer illerdeki okullardan gelen parçalarda birleştirilerek yorgan büyütülecek ve sırayla tüm katılımcı okullarda sergilenecektir. Sevginin öğrencilerimizde sanatsal bir uyaran olarak olumlu yönde etki bırakması,öğrencilerde istenilen davranışların kazandırılmasında önemli derecede katkı sağlaması ve öneminin vurgulanması amaçlanmıştır” dedi.