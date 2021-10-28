Görme engelli öğrenciler için 'Engelsiz Eğitim Platformu' geliştirildi

Geliştirilen program sayesinde görme engelli öğrenciler yardım almadan istedikleri dersleri sesli olarak dinleyebilecek ve soru çözebilecek.

Projeyle ilgili bilgi veren BİLSEM öğrencisi Ahmet Efe Bakırcı, "Projemiz görme engelli bireylerin üniversite sınavlarına hazırlanırken bireysel olarak çalışabilecekleri bir ortam oluşturabilmek. Projemiz sesli komutlarla çalışmakta. Görme engelli bireylere özel hazırladığımız bir internet sitesi, bir de telefon uygulaması bulunmakta. Görme engelli bireye verilen içerik kılavuzu ile birlikte görme engelli birey hangi derse çalışmak istiyorsa o dersi tespit etmekte, aynı zamanda bizim oluşturduğumuz internet sitesi ve telefon uygulaması üzerinden uygulamaya giriş yapabilmekte. Uygulamaya giriş yapan öğrenci sınıf düzeyini, görmek istediği dersin ana dalını ve de ünitesini belirterek işlemek istediği dersin konu dosyalarına ulaşabilmekte. Bu konu dosyalarına ulaştığı zaman sistem ona içerikleri bizim görme engelli bireylerin eğitiminde çalışan öğretmenlerimiz ve EBA'nın tamamen görme engelliler için hazırladığı içeriklerinden yararlanarak oluşturulan materyallerini öğrenciye aktarmakta'' dedi.

BİLSEM öğrencisi Gökalp Aslan ise amaçlarının engelli bireylerin tek başına ders çalışabilmeleri olduğunu söyledi. Aslan, ''Bu projenin kodlamasını yaparken görme engelli bireyin tamamen tek başına bu uygulamayı kullanabilmesi üzerine odaklandık ve bu şekilde geliştirdik. Kodlamasında web sitesi kodlaması var, aynı zamanda uygulama kodlaması var. Bu proje ile biz TEKNOFEST'e katıldık, 10 bin proje arasında finalist olduk. Orada da sunumumuzu gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu proje gelişmeye açık bir proje, şimdilik sadece sınava yönelik gerçekleştirdik ancak bütün engelli bireylere hayatının herhangi bir yerinde de uygulanabilecek bir proje. O yüzden gelişmeye çok çok açık bir proje'' ifadelerini kullandı.

Görme engelli öğrenciler Mustafa Gül ve Yaşar Koç, ders çalışırken yaşadıkları kaynak bulma zorluğundan söz ederek, projenin ders çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını belirttiler.

Görme engelli bireyler, platforma Android aplikasyon ve web sitesinden ulaşabilecek.