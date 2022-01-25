Günü birlik kaplıca tesislerine yoğun ilgi

Türkiye'nin kuzeyi ile güneyini, batısı ile doğusunu bağlayan yolların kesiştiği Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyündeki kaplıcalar, Türkiye'nin kaplıca turizm merkezi haline geldi.

Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hizmete sokulan Doğa Termal Günübirlik tesisleri çevre illerden de büyük ilgi görüyor. Kaplıcaları ile meşhur Çiftehan köyünde bulunan tesise Niğde'nin yanı sıra Adana, Mersin, Konya, Ankara ve İstanbul'dan gelen vatandaşlar tesise hayran kaldı. Uygun fiyatlarla, özel olan aile odaları ve genel sıcak su havuzu, sauna, buhar odası ve hamamlardan faydalanan vatandaşlar kaplıca ile şifa alıyor.

Tesis Müdürü Yasin Uçar, çevre illerden yoğun talep olduğunu ifade ederek; "Tesisimizde termal bay - bayan havuzlar bulunmaktadır. Havuzlarda şok havuzu, buhar hamamı, sauna ve termal havuzu ve Türk hamamı bulunmaktadır. Günlük kişi başı fiyat ise 20 TL'dir. Ayrıca aile ile birlikte gelmek isteyen vatandaşlarımız için küçük ve büyük aile odaları bulunmaktadır. Kafeterya bölümüzde de vatandaşlarımız hizmet almaktadır. Çevre illerden Adana, Mersin, Tarsus, Konya, Ankara ve İstanbul'dan misafirlerimiz yoğun olarak ilgi gösteriyor" dedi.