Hak-İş Genel Başkan yardımcısının Niğde ziyareti

HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir Niğde'nin Bor İlçesi Belediye Başkanı Serkan Baran'ı ve Niğde Hizmet-İş Başkanlığını ziyaret etti.

İl binasında işyeri temsilcileri ve üyeler ile sohbet eden istek ve taleplerini dinleyen Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir daha sonra Niğde Belediyesinde bulunan İşyeri Temsilcilik Ofisini Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu ile birlikte ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ile de görüştü.

Milletvekili Ergun ile görüşmenin ardından Bor Belediye Başkanı Serkan Baran'ı ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir; "Ülkemizin şehirlerimizin çalışkan ve üretken başkanlara ihtiyacı var. Yerel seçimler sonrası Bor ilçesi Belediye Başkanı olarak seçilen Sayın Serkan Baran'a hayırlı olsun temennilerimizi ilettik. Başarılı bir belediye başkanlığı geçirmesini diliyoruz" dedi.

Bor Belediyesinde yetkili sendika olan Hizmet-İş'in ziyaretinden dolayı Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir'e teşekkür eden Bor Belediye Başkanı Serkan Baran; "Bor ilçemize en güzel hizmeti yapmak için elbette ki gayret sarf edeceğiz. Yeni görevimizi kutlamak adına bizleri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

Toplu iş sözleşmeleri ile üyelerimiz için önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu ise ; "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Halil Özdemir bey'i Niğde'de ağırlamaktan onur duyduk. Sendikamızın Niğde'de İl Başkanlığı olarak kuruluşunun birinci yılında Niğde'mize gerçekleştirdiği ziyaret ile bizlerin çalışma azmine güç katmıştır. İşyeri temsilcilerimiz ve komitelerimizin yanı sıra tüm üyelerimiz ile birlik beraberlik içerisinde sendikal faaliyetlerimizi sürdürüyor, Niğde ölçeğinde her geçen gün üye sayımızı arttırmanın gayretinde yolumuza devam ediyoruz. Niğde'mizde yaptığımız toplu iş sözleşmeleri ile üyelerimiz için önemli kazanımlar elde ettik. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan başta olmak üzere, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Halil Özdemir nezdinde saygılarımızı sunuyoruz. Niğde'de bir başarı varsa bu başarı, buradaki üyelerimize, Genel Başkanımıza ve Genel Başkan Yardımcılarımıza aittir" dedi.