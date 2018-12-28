Hak İş Genel Başkanı Arslan'dan Niğde Belediye Başkanı Özkan'a ziyaret

Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Belediye binası önünde işçilerin coşkulu tezahüratları ev alkışlarla karşılanan genel Başkan Mahmut Arslan personelle tek tek selamlaştı. Makam odasında gerçekleşen ziyarette Mahmut Arslan; “Hizmetlerinizden dolayı teşekküre diyorum. Hak İş olarak biz büyük bir aileyiz. Taşeron işçilerimizin sendikal haklarının sağlanması, bu mücadelede bizlerle beraber olmaları için verdiğiniz desteğe ayrıca teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır siyasetin içindesiniz çeşitli görevlerde bulundunuz. Çizginizden, değerlerinizden taviz vermeden devam ettiniz. Siyasette görevler baki değildir. Önemli olan görevlerimizin sırasında en iyisini yapmaktır. Baki olan kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Kısa zamanda Niğde'ye imzanızı attınız. Arkadaşlarımızın gönlüne girdiniz. Bu insanları bu soğukta kimse dışarıya çıkaramaz. Kimse bu şekilde gönülden tezahürat yaptıramaz. Bunlar gerçekten sizi sevdikleri için o yüzden hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar, şehrimize ülkemize hayırlı hizmetler yapmayı Rabbim hepimize nasip etsin” dedi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Bize zaman ayırdınız Niğdemize teşrif ettiniz. Niğde halkımız, çalışanlarımız adına tekrar hoşgeldiniz. İşçi kardeşlerimizin taşerona geçiş süreçlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesini ortaya koymasından sonra ilk sözleşme Elhamdulillah size ve bize nasip oldu. İşçi kardeşlerimizin sosyal haklarını alamamaları gerçekten bir ızdırabtı. Bu konuda biz elimizden geldiğinde merhem olmaya çalıştık. Sizlerle uzun yıllar dostluğumuz var. Ama gerçekten Hak İş Sendikası işçinin yanında. Herşeyden önce arkadaşlarımız da çok özveriyle çalışıyorlar. Taşerondan kadroya geçen 500'e yakın işçi kardeşlerimiz yaz kış demeden gayretle çalışmalarını biliyorum. Ellerine yüreklerine sağlık. Bizde bir nebze katkıda bulunmaya çalıştık. Sözleşme noktasına geldik bu vesileyle teşrif ettiniz çok memnun olduk. İnşallah şölen havasında imza törenimizi yaparız hem Niğde Belediyemize hem de Hak İş Konfederasyonuna yakışır şekilde. İlimizde özveriyle çalışan bizimde personelimiz olan Hizmet İş Sendika başkanımız Gökhan bey çalışmalarının karşılığını aldı. Hizmet İş Sendikası Niğde'de açık ara birinci sendika oldu. Bizde bundan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Ziyaret günün anısına Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a hediye takdim etmesiyle son buldu.