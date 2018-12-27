HAK-İŞ Genel Başkanı Niğde'ye geliyor

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan Niğde'ye geliyor.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Niğde Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi Töreni ve İl Başkanlığı açılışına katılmak üzere Niğde'ye geliyor.

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu yaptığı açıklamada; “Niğde'de kısa bir süre önce teşkilatlanan sendikamız bu kısa sürede önemli başarılara imza atmıştır. Bu başarılardan biride Niğde'de aldığı yetkilerdir. Bu yetki kapsamında Niğde Belediyesi Personel A.Ş. de çalışan üyelerimizin haklarının iyileştirilmesi konusunda sendikamız önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu kapsamda 28 Aralık Cuma günü saat 14.30'da İnönü Mahallesi Murat Evler Mevkiinde bulunan Forever Düğün salonunda düzenleyeceğimiz Toplu İş Sözleşme Törenini ve akabinde sendika il başkanlığımız açılışını taşeronların kadroya geçmesinin mimarı Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz inşallah. Toplu İş Sözleşme törenimize tüm üyelerimizi davet ediyor. Niğde Belediyesi ile imzalanan bu toplu iş sözleşmesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.