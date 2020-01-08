HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu oldu

Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanlığı görevinin yanında Hak-İş Konfederasyonu Niğde İl Başkanı olarak da atanan Gökhan Demircioğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük işçi konfederasyonu olan Hak-İş, belli prensipler doğrultusunda bugüne değin prensiplerine bağlı kalarak ve istikrarlı bir çizgi takip ederek sürdüre gelmiştir. Konfederasyona bağlı 21 üye sendikası bulunmaktadır. Şanlı bir geçmişi bulunan Hak-İş Konfederasyonu Genel Merkezi tarafından böyle bir göreve atanmış olmak benim için büyük bir onurdur. Başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan bey olmak üzere Genel Başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.