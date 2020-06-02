HAK-İŞ'ten Niğde Hastanesi doktorlarına teşekkür

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu da Hastane Başhekimi Bilal Günaydın'ı ziyaret ederek emekçi işçilere yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkür etti. HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Koronavirüs sürecinde kendi hesaplarına yatan Ek Performans ücretlerini Ramazan Bayramından önce hastanede çalışan işçi kardeşlerimizle paylaşarak bu zorlu süreçte hep birlikte, beraberiz diyen Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Bilal Günaydın'a HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı olarak teşekkür ziyaretinde bulunduk. Herkes koronavirüse karşı izole olmaya çalışırken Ülkemiz genelinde olduğu gibi Niğde il ve ilçelerinde ki hastanelerde ki sağlık çalışanlarımız bu süreçte daha fazla riske rağmen meslek aşkıyla hastalara şifa için ailesinden, sevdiklerinden uzak kalarak, sağlık emekçisi işçi kardeşlerimiz ile birlikte kahramanca mücadele etmiştir. Bunu gören bunu bilen hastane idaresi ve doktorlarımız Başhekimimiz Bilal Günaydın öncülüğünde işçi kardeşlerimize katkı sağlamıştır. Bu kapsamda HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı olarak; Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızda üye hastane çalışanı sağlık emekçisi işçi kardeşlerimiz adına Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Bilal Günaydın nezdinde hastane idaresine ve tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın'a teşekkür ziyaretinde bulunan HAK-İŞ Niğde İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu, daha sonra hastanede çalışan sağlık emekçisi işçileri ziyaret etti. Konfederasyon bünyesinde ki sendikalara üye olmayanları HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalara üye olmaya davet eden Gökhan Demircioğlu; "2018 yılında Niğde'de kurduğumuz Hizmet-İş Sendikası İl Başkanlığımız döneminde bir çok kurumda olduğu gibi hastanemizde de örgütlenip işçi kardeşlerimizin yüzde 90'ını üye yapmıştık. Buna bağlı olarak iş kollarına göre HAK-İŞ bünyesinde sendikalarımıza üye olanlarla birlikte HAK-İŞ Niğde'de kurumlarda güçlenerek büyüdü ve büyümeye de devam edecektir. Geçmişte Niğde'de Konfederasyonumuza emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ'in genelde büyük bir Konfederasyon olmasını sağlayan başta Sayın Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan olmak üzere tüm yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler yerelde ve genelde yönetim kurulumuzun tarafımıza tevdi ettiği görevin yetkisi ile hareket ediyor ve sendikalarımız, yani toplamda da konfederasyonumuzu emekçi kardeşlerimize anlatıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimimiz Sayın Bilal Günaydın'a teşekkür ziyaretimizin ardından hastanede çalışan ve konfederasyonumuza bağlı sendikalara üye emekçi kardeşlerimizle de hasbıhal ettik. İstek ve temennilerini dinledik. Hastanede farklı iş kollarında çalışan ancak, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza üye olmayan işçi kardeşlerimizi de Konfederasyonumuz bünyesinde faaliyet gösteren sendikalarımıza üye olmaya ve HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ettik" şeklinde konuştu.