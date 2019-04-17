Hakkari'den başlayıp İstanbul'a kadar koşacak

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yaşayan 25 yaşındaki atlet Bekir Zengin, '15 Temmuz vefa' isimli projesiyle 2018 yılında Mersin'den İstanbul'a koştu. Zengin bu kez 27 Nisan'da Hakkari'den başlayıp 15 Temmuz'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde final yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na projesini sunan atlet, sunumunun onaylanmasını bekliyor.

Mersin'de yaşayan 25 yaşındaki atlet Bekir Zengin, '15 Temmuz vefa' isimli projesi kapmasında Hakkari'den İstanbul'a koşacak. 2018 yılında Mersin'den İstanbul'a koşan Zengin, bu kez startı Hakkari'den başlatacak ve koşusunu 15 Temmuz tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tamamlayacak. 25 yaşındaki sporcu, koşu öncesinde 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti. Tarsus Gençlik Spor Müdürlüğü Atletizm sporcusu Bekir Zengin, "1 Haziran 2018 tarihinde Mersin'de eski dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan birlik ve beraberliğimizi temsil eden Türk Bayrağımızı teslim aldım. Tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz adına '15 Temmuz vefa' isimli koşumu Mersin'den başlatarak İstanbul'da tamamladım. 15 Temmuz tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaştım ve Türk Bayrağımızı İstanbul Valimize teslim ettim" dedi.

"Her kurşun için 1000 KM koşacağım"

27 Nisan 2019 tarihinde Hakkari'den İstanbul'a koşmaya başlayacak olan Zengin, "Bu projenin şimdiki nesil ve gelecek nesle örnek olacağını düşündüm. Darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettim. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, her bir kurşun için 1000 kilometre koşacağım. Tüm şehitlerimize ve gazilerimize armağan olarak sunacağım" ifadelerini kullandı.