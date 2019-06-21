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Hareket halindeki otomobil yandı

Niğde’de hareket halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

Niğde'de hareket halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.00 sıralarında Gümüşler beldesi girişi otoyol köprüsü altında meydana geldi. R.S. idaresindeki 34 EOY 41 plakalı otomobil hareket halindeyken birden bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücünün büyük panik yaşadığı olayda Niğde Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.

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