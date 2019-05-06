Hasta yaban keçisini av koruma memurları kurtardı

Niğde'de hasta olan yaban keçisi av koruma memurları tarafından karlar içerisinde yaklaşık 1 kilometre taşınarak kurtarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü av koruma memurları Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yapılan koruma, kontrol ve izleme faaliyetleri sırasında sağlıksız olduğu gözlemlenen erkek yaban keçisi tespit etti. Ekipler, zorlu arazi şartlarında kar yağışına rağmen yaban keçisine ulaştı. Yapılan gözlem neticesinde herhangi bir yarasının olmadığı belirlenen ve hasta olduğu tahmin edilen yaban keçisi, ilgili birimlere nakledilerek gerekli tedavi ve teşhislerin yapılabilmesi için, av koruma memurları tarafından olduğu yerden alınarak yaklaşık 1 kilometre taşınarak aracın bulunduğu bölgeye taşındı.

Av koruma memurlarının özverili çalışması sonucu zorlu şartlarda sahadan indirilen ve tedavi yapılacağı birime ulaştırılmak üzere yola çıkarılan yaban keçisi sağlıksız ve bitkin durumdaki halinin ortaya konması için Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne nakledildi.