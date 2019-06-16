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Hastanede kendini astı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yemekhanesinde görevli personel sabaha karşı kendini asarak hayatını sonlandırdı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemekhanesinde görevli personel sabaha karşı kendini asarak hayatını sonlandırdı.


Edinilen bilgiye göre, Hastanenin yemekhanesinde çalışan 2 çocuk babası Y. E, hastanede iple kendini astı.


Y.E çalışma arkadaşları tarafından asılı halde bulundu. Durum hemen yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen sağlık personelleri Y.E'nin öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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