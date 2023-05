Havaların ısınması fide satışlarına yaradı

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Niğde'de kendi ürününü yetiştirmek isteyen vatandaşlar, fide satıcılarının yolunu tutuyor.

Fidan dikiminin başlamasıyla hem ürün yetiştirmek hem de toprakla vakit geçirmek isteyen Niğdeli vatandaşlar fidecilerden aldığı biber, domates, patlıcan ve salatalık gibi bitkileri toprakla buluşturuyor. 2 ile 5 TL arasında satılan fideleri alan vatandaşlar, hem taze hem ucuz sebze yiyor.

Fide satıcısı Asu Yemiş, Nisan - Mayıs ayında başlayan ekim işleminin devam ettiğini belirterek, en çok domates fidelerinin satıldığını söyledi. Fidelerin her çeşidinden bulunduğunu anlatan Yemiş, "Şu an fidelere çok fazla bir rağbet var. Her çeşit fideleri satmaya çalışıyoruz. Biz kasa olarak toptan satıyoruz. Bahçelerine ekmek isteyen vatandaşlar 10 kasa bile alıyor. Sezon çok güzel ilerliyor. En çok sazlıca domatesi, malta, Bor domatesi, acı yediveren biberler tercih ediliyor” İfadelerini kullandı.

20 yıldır fide satışı yapan Esma Adıyaman ise, “Her türlü domates ve biber fidesi satışı yapıyoruz. Kasa olarak satış yapıyoruz, kasasını 75-80 liradan satışa sunuyoruz” dedi.