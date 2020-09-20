Havuza düşen işçi ölümden döndü

Niğde'de arıtma tesisi inşaatında çalışan bir işçi, dengesini kaybetmesi sonucu boş havuza düştü.

Olay, bugün Akkaya Barajı yakınlarında inşaatı devam eden Niğde Belediyesi arıtma tesisinde meydana geldi. İnşaat alanında işçi olarak çalışan B.A., iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu boş havuza düştü. Durumu gören diğer işçiler hemen 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi beline bağlanan halatla havuza indi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra yaralı işçi sedye ile vince bağlanarak yukarı çekildi. Hastanede tedavi altına alınan işçi B.A.'nın durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.