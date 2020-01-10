Hayırsever, hastaneye ultrason cihazı bağışladı

Yeni alınan cihazın açılışını Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Başhekim Bilal Günaydın yaptı. Açılışta konuşan Vali Yılmaz Şimşek, hayırsever iş insanına teşekkür etti. Vali Yılmaz, "Bu tür yardımlar bu tür destekler hastanemiz için çok anlamlı. Halkımıza daha iyi hizmet sunma şansını elde ediyoruz. Diğer tarafından da bu tür cihazlar sayesinde de çevre illere olan sevklerde azalmış oluyor" dedi.

Konuşmaların ardından hayırsever iş insanı İbrahim Baloğlu'na Vali Şimşek tarafından plaket verildi.