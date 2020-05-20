Hayırseverden hastaneye 300 bin TL değerinde cihaz bağışı

Ş. tarafından özellikle yoğun bakım ve ameliyathane ünitelerinde kullanılmak üzere malzeme ve cihaz bağışı yapıldı.

Yapılan bağışla ilgili Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın cihazları yerinde inceleyerek: “Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanemizde kullanılmak üzere 300 bin TL değerinde tıbbi cihaz ve sarf malzemesi hastanemize Üzümcü A.Ş. tarafından bağışlandı. 2 adet cerrahi aspiratör cihazı, 20 adet serum askısı, 2 adet alet ve ilaç dolabı, 10 adet modüler raflı dolap, 17 adet pansuman arabası, 10 adet hasta başı monitörü, 4 adet ay masa, 6 adet alet masası ve 2 adet modüler raflı malzeme arabası hastanemize bağışlandı. Hayırsever hemşerimize Hastanemize göstermiş olduğu destek ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.