İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Niğde’de hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada çoban, köyün muhtarı ve bekçisini öldürdü.

Niğde'de hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada çoban, köyün muhtarı ve bekçisini öldürdü.


Olay, Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde meydana geldi. Süleyman Ü'nin hayvanlarını Murtaza köyüne ait arazide izinsiz otlatması yüzünden Köy Muhtarı Mükrem Uysal ve köy bekçisi Reşit Şahin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çoban, yanında bulunan tabancayla muhtar ve yanındaki köy bekçisini ruhsatsız tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırılan Muhtar Mükrem Uysal ve Reşit Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler Süleyman Ü. ile yanında bulunan Cumali Ü. jandarma tarafından gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.