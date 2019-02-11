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Helikopter kazasında Niğdeli asker şehit oldu

İstanbul Çekmeköy’de bir site içerisine düşen askeri helikopterde şehit olan askerin Niğde’deki babaevine ateş düştü.

İstanbul Çekmeköy'de bir site içerisine düşen askeri helikopterde şehit olan askerin Niğde'deki babaevine ateş düştü.


İstanbul Çekmeköy'de düşen askeri helikopterde şehit olan 4 askerden Astsubay Kıdemli Çavuş Yakup Avşar'ın (27) acı haberi memleketi Niğde'ye ulaştı. Niğde'nin Şahinali Mahallesi'nde İlnur Apartmanı'nda oturan baba Zekeriya ve anne Fatma Avşar'a acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç verdi. Haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti.


Şehit Avşar'ın yeni evli olduğu öğrenildi.

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