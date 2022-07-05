Hıdırlık Mezarlığındaki çalışma devam ediyor

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Hıdırlık Mezarlığı'nda bakım onarım çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Niğde'nin yeni mezarlık alanı olarak tahsis edilen ve Hıdırlık Mezarlığı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından mezarlıkta asfalt serimi ve kaldırım düzenlemesi Kurban Bayramı'na yetişecek şekilde sürdürülüyor. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Hepinizin bildiği üzere Derbent Mezarlığı'mızın kapasitesinin dolması üzerine bu yeni mezarlık alanını vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Hıdırlık Mezarlığı'nda hummalı bir çalışma devam ediyor. Burada arkadaşlarımız yollara asfalt sererken aynı zamanda kaldırım düzenlemesi yaparak burayı bayram ziyaretine yetiştirmeye çalışıyor. Bizler, bu şehrin hem ölüsüne hem de dirisine hizmet etmeyi boynumuzun borcu olarak biliyoruz. Bu vesile ile ahirete irtihal etmiş tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.