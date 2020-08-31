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Hırsızlıktan 22 ayrı kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Niğde’de bir markette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.

Niğde'de bir markette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, İlhanlı Mahallesi 95. Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi F.D ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin arından Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. F.D'nin hırsızlıktan 22 ayrı kaydı olduğu öğrenildi.

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